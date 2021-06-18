СБУ блокировала схему поставок косметики и медикаментов в "ДНР"
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и заблокировали схему поставок лекарственных средств террористам "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Известно, что злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", когда груз по документам предназначался для Грузии, а на самом деле поставлялся на временно оккупированные территории.
Организовали схему жители Днепропетровской области, они вывозили медикаменты через таможенные посты.
По данному факту возбудили уголовное дело. Во время обысков на территории Днепропетровской и Харьковской областей было изъято:
- 1 тонну лекарственных средств общей стоимостью 1,9 млн грн;
- 18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тыс. грн;
- товарно-сопроводительные документы внешнеэкономической деятельности.
Сейчас участникам схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации). Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения всех участников противоправного механизма", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.