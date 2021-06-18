СБУ блокировала схему поставок косметики и медикаментов в "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Известно, что злоумышленники использовали механизм "прерванного транзита", когда груз по документам предназначался для Грузии, а на самом деле поставлялся на временно оккупированные территории.

Организовали схему жители Днепропетровской области, они вывозили медикаменты через таможенные посты.

По данному факту возбудили уголовное дело. Во время обысков на территории Днепропетровской и Харьковской областей было изъято:

1 тонну лекарственных средств общей стоимостью 1,9 млн грн;

18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тыс. грн;

товарно-сопроводительные документы внешнеэкономической деятельности.

Сейчас участникам схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации). Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения всех участников противоправного механизма", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.