В Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделения

Житель Донецкой области был завербован главарями незаконных вооруженных формирований

Житель Донецкой области был завербован главарями незаконных вооруженных формирований

Фото: СБУ

В Днепре контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента так называемой "МГБ ДНР", которая позиционирует себя как "спецслужба" террористов. Злоумышленник собирал разведывательную информацию об украинских военных подразделениях, которые дислоцированные на территории региона.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По заданию представителей так называемой "МГБ ДНР" шпиона было направлено в Днепропетровскою область для сбора разведывательной информации, в первую очередь их интересовали сведения о составе и военной технике подразделений Вооруженных Сил Украины.

Для перемещения по территории региона и ведения наружного наблюдения злоумышленник использовал собственный автотранспорт.

Следователи органов безопасности сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),

ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ расследует диверсионные действия должностных лиц "Донецкоблгаза", речь идет об отключении 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.