ГБР пришло с обысками в Министерство юстиции
Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве юстиции Украины
Об этом сообщает "Укранская правда" со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, передает RegioNews.
По его словам, обыски проводят в одном из помещений министерства, которое расположено на левом берегу Киева, там находится Антирейдерская комиссия.
Малюська отметил, что пока задержанных или подозреваемых среди работников министерства нет. Он сказал, что ему неизвестны причины обысков.
Напомним, ранее сообщалось, что фискалы арестовали имущество подрядчика департамента земельных ресурсов КГГА.
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