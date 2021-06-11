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11 июня 2021, 12:37 2

Во Львове маршрутка на переходе сбила 16-летнюю девушку

11 июня 2021, 12:37 2
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Скриншот с видео
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Во Львове маршрутка сбила 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

ДТП произошло в центре на регулируемом пешеходном переходе, всего в нескольких метрах от автобусной остановки.

"С десяток человек ждали сигнал светофора, чтобы перейти дорогу. Только загорелся "зеленый" - девушка, стоявшая впереди всех, ступила на зебру. Тогда ее и сбил микроавтобус", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Напомним, недавно на Львовщине поезд насмерть сбил молодую женщину.

Украина транспорт ДТП Львов маршрутки

 
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