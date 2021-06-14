Директорам школ Львова существенно повысили зарплаты: сколько будут получать

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Уже с 1 сентября директора всех львовских школ будут получать зарплату до 27 тысяч гривен

Как пишет RegioNews, соответствующее решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета на заседании 14 июня.

Первый заместитель городского главы Андрей Москаленко подтвердил, что в этом году во Львове объявят конкурсы на должность директора в 44 городские школы.

В то же время директорам всех львовских школ до 1 сентября должны поднять зарплату до 27 тысяч гривен.

Сейчас средняя зарплата директоров львовских школ составляет 10 – 15 тысяч гривен.

Напомним, в правительстве готовят законопроект о реформировании системы оплаты труда госслужащих.