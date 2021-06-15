Оккупационная администрация в ОРДЛО закрывает учебные заведения - омбудсмен

Оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей по указанию Российской Федерации закрывают учебные заведения: школы, профтехучилища, техникумы и вузы

Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает RegioNews.

Правозащитные организации информируют меня, что в 2021 году на временно оккупированных территориях будут закрыты и оптимизированы Свердловский профессиональный строительный лицей, Свердловский колледж кулинарного мастерства, Стахановский педагогический колледж, Луганский профессионально-технический колледж, Колледж технологий и дизайна и Колледж Луганского государственного педагогического университета, Ясиноватский колледж Донецкой академии управления и другие, - написала Денисова.

Она отметила, что в городах Луганск, Антрацит, Славяносербск, Красный Луч, Свердловск будут закрыты пять школ, еще три - реорганизованы.

Это приведет к нарушению права на образование детей, проживающих на временно оккупированных территориях и не имеющих возможности выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. С целью продолжения обучения они вынуждены будут добираться до учебных заведений в других населенных пунктах, порой за десятки километров, - сообщила омбудсмен.

Она также призвала Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине и Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине отреагировать на факты нарушения прав детей на образование на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как сообщалось, оккупанты в "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет в Украину.

В апреле Денисова заявляла о незаконном содержании 413 украинцев в РФ и на оккупированных территориях. 133 из них преследуются Россией по политическим мотивам.