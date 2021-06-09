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09 июня 2021, 18:17 474

Оккупанты в "ДНР" ограничили выезд детей старше 14 лет в Украину

09 июня 2021, 18:17 474
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Фото из открытых источников
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Оккупационные власти "ДНР" ограничили выезд детей в возрасте от 14 лет на контролируемую Украиной территорию

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, пишет RegioNews.

По ее словам, боевики решили не выпускать детей старше 14 лет, у которых нет паспорта гражданина Украины, РФ, или заграничных паспортов этих стран или "паспортов ДНР".

"Детей этого возраста на блок-посту "Оленивка" высаживают с родителями из автобусов и не выпускают с временно оккупированной территории Донецкой области", - написала омбудсмен.

Денисова отметила, что из-за этих действий боевиков дети не смогут своевременно подавать документы для поступления в учебные заведения. Она напомнила, что ранее оккупанты разрешали детям 14-16 лет выезжать в Украину с одним из родителей при наличии свидетельства о рождении.

Омбудсмен обратилась к СММ ОБСЕ в Украине с просьбой помочь детям, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской области в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

Ранее сообщалось, что из оккупированного Донбасса, перейдя минное поле, сбежала 16-летняя девушка.

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