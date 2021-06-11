Боевики взяли в заложники тысячи детей на Донбассе - Резников

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На оккупированном Донбассе боевики пытаются заблокировать выезд детей на свободную территорию Украины, заставляя их по достижении 14-летия получать фейковые "паспорта" от оккупационных режимов, а также гражданство РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции со ссылкой на слова министра Алексея Резникова.

Так, если ранее выезд детей 14-16 лет с оккупированных территорий разрешался на основании украинского свидетельства о рождении, то сейчас оккупационные органы запретили пересечение КПВВ, а также временно неконтролируемого участка украинско-российской границы, требуя незаконных документов.

Речь идет о захвате заложников в чистом виде. Ранее я неоднократно говорил о том, что наши граждане на временно оккупированных территориях – это заложники. Сейчас все видят очередное наглядное подтверждение. Детей с родителями просто разворачивают", - заявил он.

По словам министра, такая практика резко усилилась за последние пару недель и в этом видят ответ России на программу реинтеграции молодежи с ВОТ, которую вводят в министерстве.

"Все больше людей понимает, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет. Поэтому оккупационная власть пытается заблокировать пересечение. В качестве предлога используется эпидемия коронавируса, теперь еще добавляются формальные запреты для детей", - отметил Алексей Резников.

Ранее сообщалось, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли 152 ребенка. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на протяжении всего периода конфликта, с 2014 года по 2021 год, погибло 152 ребенка и 146 детей получили ранения.