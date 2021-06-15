Окупаційна адміністрація в ОРДЛО закриває навчальні заклади – омбудсмен

Окупаційні адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей за вказівкою Російської Федерації закривають навчальні заклади: школи, профтехучилища, технікуми та виші

Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook, передає RegioNews.

Правозахисні організації інформують мене, що у 2021 році на тимчасово окупованих територіях будуть закриті та оптимізовані Свердловський професійний будівельний ліцей, Свердловський коледж кулінарної майстерності, Стаханівський педагогічний коледж, Луганський професійно-технічний коледж, Коледж технологій та дизайну та Коледж Луганського державного педагогічного університету, Ясинуватський коледж Донецької академії управління та інші, - написала Денісова.

Вона зазначила, що в містах Луганськ, Антрацит, Слов'яносербськ, Красний Луч, Свердловськ будуть закриті п'ять шкіл, ще три - реорганізовані.

Це призведе до порушення права на освіту дітей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і не мають можливості виїхати на підконтрольну уряду України територію. З метою продовження навчання вони змушені будуть діставатися до навчальних закладів в інших населених пунктах, подекуди за десятки кілометрів, - повідомила омбудсмен.

Вона також закликала Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні та Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні відреагувати на факти порушення прав дітей на освіту на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Як повідомлялося, окупанти в "ДНР" обмежили виїзд дітей старше 14 років в Україну.

У квітні Денісова заявляла про незаконне утримання 413 українців в РФ та на окупованих територіях. 133 з них переслідуються Росією за політичними мотивами.