Одессу накрыл мощный ураган: ветер повалил деревья

Фото: УСИ

Во вторник, 15 июня, в Одессе бушует непогода - ураган наносит ущерб зеленым зонам города

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украинскую Службу Информации.

Отмечается, что дождь над городом идет неравномерно: над Большим Фонтаном тучи уже рассеиваются и дороги начали сохнуть, а в Суворовском районе жители наблюдают более серьезные последствия стихии.

Так, возле дома по улице Жолио-Кюри, 24 один тополь упал, сломал березу и повредил клен. Кроме того, видно много поваленных крупных веток.

Напомним, на днях из-за непогоды в Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе.