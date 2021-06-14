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14 июня 2021, 21:54 82

В Минздраве назвали пляжи, где нельзя купаться

14 июня 2021, 21:54 82
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения рассказали, на каких пляжах Украины нельзя купаться

Перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды опубликован на сайте Центра общественного здоровья, пишет RegioNews.

Отмечается, что в этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 189 речных пляжах, а также 89 пляжах на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, и в Киеве.

Перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды по состоянию на 11 июня:

  • В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено в одной пробе речной воды по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) на пляже в Энергодаре.
  • В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в одной пробе морской воды по индексу ЛКП (городской пляж "Прибой" в Николаеве. По химическим показателям - в четырех пробах морской воды (пляж в с. Коблево) и в трех пробах речной воды (пляжи в пгт. Новая Одесса, пляж "Стрелка" в Николаеве).
  • В Киеве отклонение от стандарта обнаружено в 12 пробах по индексу ЛКП. На пляжах "Центральный", "Предместная слободка", "Галерный", "Водоворот", "Радуга", "Вербный".

Напомним, ранее сообщалось, что все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону.

Украина опасность Минздрав пляж здоровье

 
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