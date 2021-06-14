В Минздраве назвали пляжи, где нельзя купаться
В Министерстве здравоохранения рассказали, на каких пляжах Украины нельзя купаться
Перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды опубликован на сайте Центра общественного здоровья, пишет RegioNews.
Отмечается, что в этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 189 речных пляжах, а также 89 пляжах на территории южных областей Украины, которые имеют выход на морское побережье, и в Киеве.
Перечень пляжей с отклонениями показателей качества воды по состоянию на 11 июня:
- В Запорожской области отклонение от стандарта обнаружено в одной пробе речной воды по индексу ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) на пляже в Энергодаре.
- В Николаевской области отклонение от стандарта обнаружено в одной пробе морской воды по индексу ЛКП (городской пляж "Прибой" в Николаеве. По химическим показателям - в четырех пробах морской воды (пляж в с. Коблево) и в трех пробах речной воды (пляжи в пгт. Новая Одесса, пляж "Стрелка" в Николаеве).
- В Киеве отклонение от стандарта обнаружено в 12 пробах по индексу ЛКП. На пляжах "Центральный", "Предместная слободка", "Галерный", "Водоворот", "Радуга", "Вербный".
Напомним, ранее сообщалось, что все 14 коммунальных пляжей Киева готовы к летнему сезону.
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