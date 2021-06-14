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В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии - только в случае, если у электората будет запрос на другую, отличную от СН, платформу

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

По его словам, украинцы понимают, когда им что-то "втюхивают" политтехнологи то ли со стороны власти, то ли со стороны олигархов. И эта партия сможет появиться только в том случае, если они сами этого захотят.

Могут ли в нем (новом проекте, - ред.) принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве, - заявил он.

Корниенко считает, что депутаты фракции, которые в будущем не видят себя в политике, они себе выстраивают одну траекторию. А те, кто видит себя дальше со "Слугой народа" и вместе с президентом, сейчас активно работают с над партийным строительством и развитием региональных структур.

С теми, у кого в голове своя картина мира, как у Евгения Шевченко, мы просто на каком-то этапе расходимся, и он дальше идет своей дорогой, а мы - своей, - сообщил он.

Как сообщалось, согласно свежих рейтингов партий, в Раду проходят семь партий. Если бы выборы в парламент состоялись в конце мая, барьер 5% смогли бы преодолеть семь партий.