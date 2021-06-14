08:52  14 июня
В Украине за сутки выявили 420 новых больных COVID-19
10:27  14 июня
В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии
08:11  14 июня
На Донбассе третий день подряд стреляют вблизи Новотошковского
UA | RU
UA | RU
14 июня 2021, 10:27 20

В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии

14 июня 2021, 10:27 20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В "Слуге народа" допустили возможность отделения от СН еще одной партии - только в случае, если у электората будет запрос на другую, отличную от СН, платформу

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина, передает RegioNews.

По его словам, украинцы понимают, когда им что-то "втюхивают" политтехнологи то ли со стороны власти, то ли со стороны олигархов. И эта партия сможет появиться только в том случае, если они сами этого захотят.

Могут ли в нем (новом проекте, - ред.) принять участие бывшие депутаты "Слуги народа"? Да, могут, они же не в пожизненном рабстве, - заявил он.

Корниенко считает, что депутаты фракции, которые в будущем не видят себя в политике, они себе выстраивают одну траекторию. А те, кто видит себя дальше со "Слугой народа" и вместе с президентом, сейчас активно работают с над партийным строительством и развитием региональных структур.

С теми, у кого в голове своя картина мира, как у Евгения Шевченко, мы просто на каком-то этапе расходимся, и он дальше идет своей дорогой, а мы - своей, - сообщил он.

Как сообщалось, согласно свежих рейтингов партий, в Раду проходят семь партий. Если бы выборы в парламент состоялись в конце мая, барьер 5% смогли бы преодолеть семь партий.

политика Слуга народа партия фракция Александр Корниенко

Реформа СБУ и пенсии: Арахамия рассказал о планах "слуг" до конца года
11 июня 2021, 08:32
Народного депутата Шевченко исключили из фракции "Слуга народа"
24 мая 2021, 10:09
"Слуги народа" назвали ключевые победы Зеленского за два года президентства
22 мая 2021, 15:39
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua