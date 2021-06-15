Зеленский заявил, что сейчас нет смысла распускать Верховную Раду

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Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас он не видит смысла в роспуске Верховной Рады и проведении досрочных парламентских выборов

Об этом он заявил во время форума "Украина 30", передает RegioNews.

Сегодня Украине нужна стабильность, поэтому есть законы такие. Все должно быть регулировано на законодательном уровне. Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла с точки зрения стабильности в первую очередь. Если депутаты работают - все прекрасно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что если депутаты не будут работать, то для них "нет смысла в работе Верховной Рады Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ветировал закон об ответственности за ложь в декларациях.