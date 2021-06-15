Во Львове руководство одного из предприятий Минобороны разоблачили на взятке
Во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины, которая наносила ущерб государству на полмиллиона гривен ежемесячно
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
СБУ стало известно, что директор предприятия вместе с и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры, без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по заниженной стоимости.
Правоохранители задержали подозреваемых "на горячем" во время получения 52 тыс. грн взятки.
Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Сейчас устанавливается возможная причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали на взятке исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности".