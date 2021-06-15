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15 июня 2021, 11:42 455

Во Львове руководство одного из предприятий Минобороны разоблачили на взятке

15 июня 2021, 11:42 455
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Фото: из открытых источников
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Во Львове правоохранители разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами государственного предприятия Министерства обороны Украины, которая наносила ущерб государству на полмиллиона гривен ежемесячно

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

СБУ стало известно, что директор предприятия вместе с и.о. главного инженера наладили схему получения "откатов". В обход установленной процедуры, без согласования регионального Фонда государственного имущества Украины, они сдавали в аренду складские помещения по заниженной стоимости.

Правоохранители задержали подозреваемых "на горячем" во время получения 52 тыс. грн взятки.

Задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления - получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас устанавливается возможная причастность и других должностных лиц вышеуказанного учреждения к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве задержали на взятке исполняющего обязанности руководителя Северного межрегионального управления "Укртрансбезопасности".

взятка СБУ Минобороны аренда предприниматели

 
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