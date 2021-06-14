На Донетчине военнослужащих ВСУ задержали во время сбыта похищенного оружия
Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили трех военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Речь идет об неучтенном стрелком оружии и боеприпасах, которые военнослужащие планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из воинских подразделений.
Во время следственных действий, в частности, изъято:
- АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт.
- РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт.
- ПКМ - пулемет Калашникова модернизирован 1 шт.
- ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт.
- АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.
- АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.
- АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт.
- ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт.
- ПМ - пистолет Макарова 1 шт.
- ствол к ПКТ 2 шт.
- ствол к ПК 1 шт.
Сейчас в рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, ранее в Винницкой области задержали мужчину при попытке подкупа офицера СБУ.
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