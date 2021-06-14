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14 июня 2021, 11:41 693

На Донетчине военнослужащих ВСУ задержали во время сбыта похищенного оружия

14 июня 2021, 11:41 693
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Фото: СБУ
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Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили трех военнослужащих ВСУ на попытке продажи оружия

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Речь идет об неучтенном стрелком оружии и боеприпасах, которые военнослужащие планировали незаконно вывезти с места дислокации подразделения", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению следственного судьи Краматорского окружного суда, правоохранители провели обыск в одном из воинских подразделений.

Во время следственных действий, в частности, изъято:

  • АГС - автоматические станковые гранатометы 4 шт.
  • РПГ - ручные противотанковые гранатометы 2 шт.
  • ПКМ - пулемет Калашникова модернизирован 1 шт.
  • ПКТ - пулемет Калашникова танковый 3 шт.
  • АК 74 - автомат Калашникова 1 шт.
  • АК 47 - автомат Калашникова 1 шт.
  • АКМС - автомат Калашникова с металлическим складным прикладом 4 шт.
  • ГП 25 - гранатометы подствольные 10 шт.
  • ПМ - пистолет Макарова 1 шт.
  • ствол к ПКТ 2 шт.
  • ствол к ПК 1 шт.

Сейчас в рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Винницкой области задержали мужчину при попытке подкупа офицера СБУ.

СБУ военная техника оружие ВСУ Донецкая область

 
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