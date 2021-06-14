На Франковщине СБУ разоблачила схему продажи фейковых COVID-справок

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала схему изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Фальшивки имитировали бланки известной медицинской лаборатории из списка Минздрава

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете", - говорится в сообщении.

Клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость справки составляла 500 грн.

Установлено, что лаборатория, бланки которой подделывал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Дій вдома". Справки, которые он подделывал, в частности, использовались для пересечения государственной границы.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в подделке документов.

Напомним, ранее на Киевщине СБУ заблокировала онлайн-ресурсы сбывали поддельные тесты на коронавирус.