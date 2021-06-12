13:36  12 июня
В поезде "Рахов-Киев" умер пассажир после падения с верхней полки
11:42  12 июня
Президент назначил главу Бориспольской РГА на Киевщине
18:46  12 июня
На Донбассе днем стреляли вблизи Водяного и Авдеевки
UA | RU
UA | RU
12 июня 2021, 17:09 392

На Волыни разоблачили масштабную схему нелегальных перевозок людей через госграницу

12 июня 2021, 17:09 392
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Волынские полицейские пресекли схему незаконной переправки людей через госграницу. Правоохранители провели восемь обысков в населенных пунктах Ковельского района

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Группа местных жителей наладила незаконную переправку завербованных людей через госграницу. Этих людей они снаряжали сигаретами и лодками переправляли через Западный Буг в соседнее государство. Там сигареты реализовывали и получали незаконную прибыль в крупных размерах", - говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали как минимум пять эпизодов такой преступной деятельности.

Сегодня во время обысков в 8 фигурантов обнаружено и изъято: мобильные терминалы, радиоуправляемые самолеты с принадлежностями, бинокли, тепловизоры, радиостанции, надувные лодки и жилеты для плавания, ружья, патроны. На все изъятое имущество будет наложен арест.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Напомним, на Ровенщине СБУ заблокировала контрабанду янтаря на 5 млн.

полиция граница контрабанда Волынь сигареты

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты
Застройщики, льготники и ромы. Как и с кем борется мэр Ровно Третяк
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua