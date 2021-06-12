На Волыни разоблачили масштабную схему нелегальных перевозок людей через госграницу

Фото: Нацполиция

Волынские полицейские пресекли схему незаконной переправки людей через госграницу. Правоохранители провели восемь обысков в населенных пунктах Ковельского района

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Группа местных жителей наладила незаконную переправку завербованных людей через госграницу. Этих людей они снаряжали сигаретами и лодками переправляли через Западный Буг в соседнее государство. Там сигареты реализовывали и получали незаконную прибыль в крупных размерах", - говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали как минимум пять эпизодов такой преступной деятельности.

Сегодня во время обысков в 8 фигурантов обнаружено и изъято: мобильные терминалы, радиоуправляемые самолеты с принадлежностями, бинокли, тепловизоры, радиостанции, надувные лодки и жилеты для плавания, ружья, патроны. На все изъятое имущество будет наложен арест.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

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