В центрах вакцинации сделали более 30 тысяч прививок против COVID за выходные

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За прошедшие выходные в центрах массовой вакцинации против коронавируса привили 31 305 граждан. Наибольшее количество желающих зафиксировали в Киеве, Днепре и Львове

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек, из них 15 924 в субботу и 15 381 в воскресенье, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививки получили граждане, которые записались в лист ожидания в приложении или через сайт "Дия" или с помощью контакт-центра Минздрава.

Как сообщили в ведомстве, в эти выходные работало 50 центров вакцинации, в частности:

13 центров в Днепропетровской области,

8 - во Львовской области,

7 - в Одесской области,

5 - в Полтавской области,

3 - в Херсонской области,

2 - в Киевской области,

2 - в Черновицкой области,

2 - в Хмельницкой области,

по одному в Тернопольской, Ровенской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.

В Минздраве добавляют, что больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 6 410, в Днепре в 12 центрах - 3 145 и во Львове в трех центрах - 2 968.

Как сообщалось, в Киеве 12 июня COVID-прививку получило рекордное количество людей. За субботу, 12 июня, в Киеве вакцинировались от коронавируса более трех тысяч человек, что является рекордным количеством с начала кампании по иммунизации в городе.

10 июня стало известно, что первая страна ЕС признала украинские свидетельства о COVID-вакцинации. Украина и Венгрия договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации против коронавируса.