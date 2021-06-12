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12 июня 2021, 12:44 10

В Украине полный курс прививки от COVID-19 получили 230 тысяч человек

12 июня 2021, 12:44 10
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Фото: из открытых источников
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Полностью вакцинировались от коронавирусной болезни в Украине 230 тысяч человек. При этом, всего сделали уже около 1,66 миллиона прививок, из которых большинство первой дозой

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

62 062 человека привиты против COVID-19 за сутки 11 июня 2021 года. Одну дозу получили 35 680 человек, полностью иммунизированные - 26 382 человека”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток работали 549 мобильных бригад и 701 пункт прививки.

По состоянию на 12 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 678 522 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 1 430 992 человека, из них получили 1 дозу - 1 430 990 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 230 420 человек (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 661 410 прививок”, - резюмировали в Минздраве.

Напомним, в эти выходные, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в городе Киеве.

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