В Украине за сутки выявили 420 новых больных COVID-19
В Украине за 13 июня выявили 420 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в столице
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Помимо Киева, в котором зафиксировали 89 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Запорожская (44), Николаевская (42), Киевская (30) и Тернопольская (27) области.
Всего за сутки госпитализировали 464 человек, умерли - 13, выздоровели - 3328 людей.
Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 2 223 978 человек, из них 2 130 665 выздоровели, летальных исходов - 51 692.
Напомним, 12 июня коронавирусом в Украине заболели 857 человек.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Распад "Голоса": какие регионы взбунтовались против Рудик
"Большая концессия": как Кирилл Тимошенко планирует "доить" порты