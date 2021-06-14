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В Украине за сутки выявили 420 новых больных COVID-19
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14 июня 2021, 08:52 31

В Украине за сутки выявили 420 новых больных COVID-19

14 июня 2021, 08:52 31
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Фото: из открытых источников
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В Украине за 13 июня выявили 420 новых заболевших на коронавирус. Наибольшее количество новых больных в столице

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Помимо Киева, в котором зафиксировали 89 новых случаев, "лидерами" по заболеваемости являются Запорожская (44), Николаевская (42), Киевская (30) и Тернопольская (27) области.

Всего за сутки госпитализировали 464 человек, умерли - 13, выздоровели - 3328 людей.

Кроме того, за сутки протестировано: методом ПЦР - 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 223 978 человек, из них 2 130 665 выздоровели, летальных исходов - 51 692.

Напомним, 12 июня коронавирусом в Украине заболели 857 человек.

Минздрав карантин коронавирус пандемия госпитализация

 
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