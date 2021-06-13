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13 июня 2021, 15:13 250

В Киеве 12 июня COVID-прививку получило рекордное количество людей

13 июня 2021, 15:13 250
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Фото из открытых источников
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За субботу, 12 июня, в Киеве вакцинировались от коронавируса более трех тысяч человек, что является рекордным количеством с начала кампании по иммунизации в городе

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, в течение субботы, 12 июня, в Центре вакцинации, который развернут в Международном выставочном центре от COVID-19, было вакцинировано 3014 горожан. Большинство из них записались на вакцинацию через приложение "Дия".

По словам Гинзбург, пока это рекордный результат для "вакцинации выходного дня", которая в столице продолжается уже третью неделю подряд.

"Мы наращиваем темпы...да, в эти выходные в очередной раз увеличено количество вакцинальных бригад. На прошлой неделе мы разграничили потоки желающих вакцинироваться на "живую" очередь и очередь из киевлян, которых пригласили смс-сообщением. А накануне этих выходных...мы предложили киевлянам записываться на прививку самостоятельно с помощью сервиса Helsi.me", - сказала Гинзбург.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине добавилось 857 новых COVID-больных.

коронавирус Киев карантин вакцинация Столица

 
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