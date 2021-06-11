В Украине начали вакцинировать от коронавируса работников почты

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Работников почты будут вакцинировать мобильные бригады в главном офисе компании в Киеве, а также в офисах в Сумах, Ровно, Чернигове, Житомире и других городах. Используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

В рамках первой волны запланировано привить более 5 000 человек. К концу следующей недели эти сотрудники получат первую дозу вакцины, а через четыре недели - вторую. Всего в "Укрпочте" более 65 000 работников, подавляющее большинство из которых операторы и почтальоны.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве со следующей недели начнется COVID-вакцинация госслужащих.