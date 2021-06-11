Фискалы обыскивают "Нафтогаз" в деле на 2,7 млрд гривен

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Об этом сообщает пресс-служба ГФС, передает RegioNews.

По данным следствия, возбуждено уголовное дело по факту возможного уклонения чиновниками "Нафтогаза" от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 2,7 млрд грн.

Начиная с октября 2015 года по настоящее время, должностные лица АО НАК "Нафтогаз Украины" не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у ОАО "Газпром" (Российская Федерация), в результате чего в государственный бюджет не поступило 2,7 млрд НДС", - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что "Нафтогаз" не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующие акты приема-передачи, хотя предприятия-производители тепловой энергии потребляют газ с газотранспортной системы Украины.

Также в ГФС заявили, что собрали достаточно доказательств, которые подтверждают уклонение от уплаты налогов.

Получены доказательства, что должностные лица НАК "Нафтогаз Украины" не подавали в Энергетическую таможню ГФС полный пакет документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа. При этом, в ходе досудебного расследования будет дана правовая оценка действиям как должностных лиц АО НАК "Нафтогаз Украины" так и Энергетической таможни ГФС ", - сообщают фискалы.

Отмечается, что окончательная сумма нанесенного государству ущерба будет установлена ​​в ходе судебно-экономической экспертизы.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал закон о списании долгов тепловиков перед "Нафтогазом"