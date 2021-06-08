11:26  08 июня
Президентский рейтинг Зеленского упал до 27,3% - опрос
10:26  08 июня
В Украине полностью вакцинировали от коронавируса более 150 тысяч человек
08:09  08 июня
С начала суток на Донбассе зафиксировано два новых нарушения режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
08 июня 2021, 13:45 918

На Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе

08 июня 2021, 13:45 918
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Вблизи села Клузов взорвалась труба высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород", поставляющая газ в Европу и проходящая вблизи поселка

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook советник городского главы Ивано-Франковска Назар Кишак.

Подразделениями ГУ ГСЧС проводится работа по локализации ЧС, причины и убытки устанавливаются”, - сообщил Кишак.

По его словам, в аварийно диспетчерской службе АО "Ивано-Франковскгаз” подтвердили, что НС возникла на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

Ранее сообщалось, что в МВД прогнозируют попытки терактов на газопроводах со стороны Российской Федерации.

газ расследование взрыв ГСЧС трубопровод

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram