На Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе

Фото: Facebook

Вблизи села Клузов взорвалась труба высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород", поставляющая газ в Европу и проходящая вблизи поселка

Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook советник городского главы Ивано-Франковска Назар Кишак.

Подразделениями ГУ ГСЧС проводится работа по локализации ЧС, причины и убытки устанавливаются”, - сообщил Кишак.

По его словам, в аварийно диспетчерской службе АО "Ивано-Франковскгаз” подтвердили, что НС возникла на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

Ранее сообщалось, что в МВД прогнозируют попытки терактов на газопроводах со стороны Российской Федерации.