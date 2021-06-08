На Прикарпатье произошел взрыв на газопроводе
Вблизи села Клузов взорвалась труба высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород", поставляющая газ в Европу и проходящая вблизи поселка
Как передает RegioNews, об этом сообщил в Facebook советник городского главы Ивано-Франковска Назар Кишак.
Подразделениями ГУ ГСЧС проводится работа по локализации ЧС, причины и убытки устанавливаются”, - сообщил Кишак.
По его словам, в аварийно диспетчерской службе АО "Ивано-Франковскгаз” подтвердили, что НС возникла на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".
Ранее сообщалось, что в МВД прогнозируют попытки терактов на газопроводах со стороны Российской Федерации.
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