Михаил Добкин: Увеличением зарплат на таможне коррупцию не побороть, нужно менять систему

Михаил Добкин считает, что коррупцию на украинской таможне можно побороть только если все силовые органы от прокуратуры до СБУ будут соблюдать законы и таможенники будут знать, что за взятки будут сурово наказаны

Об этом городской голова Харькова в 2006-2010 гг. Михаил Добкин заявил в эфире программы "Народ против" на телеканале "Украина 24".

Во время обсуждения в студии вопроса может ли повышение зарплат таможенникам стать предохранителем от коррупции Добкин отметил, что даже "зарплата в тысячу долларов, а это будет большая зарплата", не избавит таможенников от искушения брать взятки.

"Если будет идти машина с сигаретами или с айфонами, или другим дорогим товаром, который растамаживать гораздо дороже - поверьте с этой машины заплатят 200, 300 и 500 тысяч долларов. Поэтому здесь надо менять систему, а система меняется не повышением зарплаты. Система меняется соблюдением законов прокурорами, новым ДБР, другими органами, которых наплодили, НАБУ И САП", - заявил Добкин.

По его словам, порядок будет, тогда, когда другие силовики перестанут прикрывать таможенников. "Вот когда они начнут не мзду брать... Ведь кому вёз деньги этот таможенник? (Ред. - начальник смены таможенного поста Ягодин Волынской таможни Михаил Бурдейный, у которого при обыске в машине нашли более $700 тыс.) Там были смежные люди… Поэтому нужно менять систему. Если люди будут знать, что брать нельзя он уволится с таможни. Некоторым денег хватит. В Берегово посмотрите, как живут династии таможенников", - сказал Добкин.

По его словам, в других странах сотрудники таможенных органов получают не самые большие зарплаты по сравнению с представителями других профессий, но при этом взяток не берут, потому что все силовые органы работают в законном поле.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) 4 июня при обыске автомобиля начальника смены таможенного поста Ягодин Волынской таможни Михаила Бурдейного обнаружили и изъяли $704 300. ГБР установила, что некоторые сотрудники за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через границу без уплаты таможенных платежей. Схема была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник таможенного поста систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.