У одного из начальников таможенного поста Волыни изъяли более 700 тыс. долл

Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований проверяют факты злоупотреблений на Волынской таможне, у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч долларов

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В ведомстве заявляют, что чиновники областной таможни за взятки способствуют перевозке грузов через границу без уплаты таможенных платежей.

Схема организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из ее таможенных постов систематически собирал и аккумулировал в себе полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что провели обыск автомобиля подозреваемого на посту в Ровенской области, во время обыска у него обнаружили 704,3 тыс. долларов.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного обогащения руководителем таможенного поста.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве заместителя главы Черниговской ОГА арестовали на 60 суток.