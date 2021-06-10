ВСУ оштрафовал судью с Волыни за взятку

Фото из открытых источников

Судью Ковельского горрайонного суда оштрафовали на 25 тысяч гривен и лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года за получение взятки 3800 грн

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на сообщение Высшего антикоррупционного суда

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла обвинительный приговор и признал виновным судью Ковельского горрайонного суда Волынской области (в отставке) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, по факту получения неправомерной выгоды в размере 3800 грн. за осуществления влияния на другого судью", - говорится в сообщении.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 25 500 грн. Его также лишили права занимать должность судьи сроком на три года.

Напомним, недавно в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.