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10 июня 2021, 16:33 142

ВСУ оштрафовал судью с Волыни за взятку

10 июня 2021, 16:33 142
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Фото из открытых источников
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Судью Ковельского горрайонного суда оштрафовали на 25 тысяч гривен и лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года за получение взятки 3800 грн

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на сообщение Высшего антикоррупционного суда

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла обвинительный приговор и признал виновным судью Ковельского горрайонного суда Волынской области (в отставке) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, по факту получения неправомерной выгоды в размере 3800 грн. за осуществления влияния на другого судью", - говорится в сообщении.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 25 500 грн. Его также лишили права занимать должность судьи сроком на три года.

Напомним, недавно в Днепре поймали судью на организации коррупционной схемы.

суд Украина судья ВСУ Волынская область

 
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