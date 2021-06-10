В Киеве со следующей недели начнется COVID-вакцинация госслужащих
В столице с 14 июня начнется вакцинация государственных служащих от COVID-19
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет RegioNews.
Согласно решению оперативного штаба Министерства здравоохранения с вакцинокерованих инфекций, принято 7 мая 2021 года, в Украине начинается вакцинация государственных служащих от COVID-19.
Будут прививать сотрудников законодательных, исполнительных и судебных органов властей центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления.
В столице их будут вакцинировать мобильные бригады вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, начиная с 14 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что в 13 областях на выходных будут работать более 30 центров вакцинации.
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