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10 июня 2021, 11:36 127

Во Львове откроют еще два центра вакцинации от коронавируса

10 июня 2021, 11:36 127
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Фото из открытых источников
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С 12 июня во Львове заработают два новых центра вакцинации: в Центре Довженко и в ТРЦ Forum Lviv

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, пишет RegioNews.

Отмечается, что в центре COVID-вакцинации в Центре Довженко будут делать прививки каждые выходные с 10:00 до 15:00. Приходить могут все желающие, для этого не нужно предварительно регистрироваться в "Дие". Единственное требование - иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Еще один центр вакцинации в эти выходные заработает в ТРЦ Forum Lviv. Провакцинироваться можно будет в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00. Однако этот центр будет делать прививки зарегистрированным в "Дие".

В обоих центрах прививки будут делать китайской вакциной CoronaVac.

Напомним, ранее сообщалось, что в 13 областях на выходных будут работать более 30 центров вакцинации.

коронавирус Украина вакцина Львов вакцинация

 
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