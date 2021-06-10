В курортных городах Херсонщины будут вакцинировать от COVID-19 всех желающих

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В курортных городах Херсонской области на следующей неделе откроют пункты вакцинации от коронавируса, где смогут получить прививки все желающие

Об этом сообщает издание "Херсон Онлайн" со ссылкой на директора областного департамента здравоохранения Виктора Короленко, передает RegioNews.

Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один - в Голой Пристани или Бериславе", - рассказал Короленко.

По его словам, с 8 июня началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.

Виктор Короленко напомнил, что Херсонской области открыли также 6 пунктов вакцинации для граждан, пересекающих КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Здесь могут вакцинироваться все желающие жители оккупированного Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области начали вакцинировать жителей Крыма.