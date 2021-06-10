На Тернопольщине школьник разбился на мотоцикле
В городе Подгайцы Тернопольской области погиб 13-летний подросток, который на мотоцикле столкнулся с микроавтобусом
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции.
Отмечается, что ДТП произошло ночью 10 июня. 13-летний подросток, управляя мотоциклом, выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с микроавтобусом "Mersedes Sprinter". Удар был такой силы, что несовершеннолетний погиб.
Известно, что в правилах дорожного движения четко оговорены возрастные требования для получения прав на скутер, мопед и мотоцикл. Эти виды транспорта требуют получения водительских удостоверений категорий А1 и А. Управлять ими можно с 16-ти лет.
Напомним, на днях на Херсонщине в ДТП погибла семья.
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