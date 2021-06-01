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01 июня 2021, 10:59 1713

Рада запретила пластиковые пакеты в магазинах

01 июня 2021, 10:59 1713
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада во время заседания 1 июня запретила оборот пластиковых пакетов в Украине

Как пишет RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания ВР, за документ проголосовали 297 парламентариев.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

  • сверхлегких пластиковых пакетов;
  • легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
  • оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограничены величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Ранее сообщалось, что депутаты пересмотрят стоимость необлагаемых посылок из-за рубежа.

Украина закон нардепы законопроект парламент

 
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