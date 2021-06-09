12:11  09 июня
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донетчину
09:41  09 июня
Непогода в Украине: обесточены 60 населенных пунктов в пяти областях
08:11  09 июня
Сутки в ООС: боевики совершили шесть обстрелов, погибших нет
UA | RU
UA | RU
09 июня 2021, 10:59 675

Ученые рассказали, какой будет смертность в Украине после COVID-пандемии

09 июня 2021, 10:59 675
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ученые предполагают, что в Украине после окончания пандемии коронавируса смертность могла бы стать ниже, однако это возможно при условии, если бы сейчас болезнь было полностью остановлено

Как пишет RegioNews, такое предположение обнародовано в прогнозе НАН.

Ученые утверждают, что общая смертность могла бы уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию.

Также отмечается, что в мае 2021 года общая смертность снизилась с незначительным опережением, по сравнению со смертностью при подтвержденном COVID-19. Избыточная смертность продолжает демонстрировать динамику с большей абсолютной амплитудой, по сравнению с числом летальных исходов при COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня ситуация с коронавирусом во всех областях соответствует "зеленой" зоне карантина.

коронавирус Украина карантин Минздрав ученые

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Садовый против Кличко. Зачем Зеленскому двухпалатный Конгресс
Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты
Все публикации »
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram