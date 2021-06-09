Ученые рассказали, какой будет смертность в Украине после COVID-пандемии

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Ученые предполагают, что в Украине после окончания пандемии коронавируса смертность могла бы стать ниже, однако это возможно при условии, если бы сейчас болезнь было полностью остановлено

Как пишет RegioNews, такое предположение обнародовано в прогнозе НАН.

Ученые утверждают, что общая смертность могла бы уменьшиться из-за того, что некоторые люди, которые уже были тяжело больны, умерли на фоне пандемии из-за инфицирования коронавирусом или недостаточного ухода медицинским персоналом в условиях ограниченности доступа к медицинскому обслуживанию.

Также отмечается, что в мае 2021 года общая смертность снизилась с незначительным опережением, по сравнению со смертностью при подтвержденном COVID-19. Избыточная смертность продолжает демонстрировать динамику с большей абсолютной амплитудой, по сравнению с числом летальных исходов при COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 9 июня ситуация с коронавирусом во всех областях соответствует "зеленой" зоне карантина.