Зеленский подписал закон о запрете пластиковых пакетов в Украине

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому в Украине с 2022 года запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев

Подписание состоялось в ходе форума "Украина 30. Экология", передает RegioNews.

Известно, что Верховная Рада во время заседания 1 июня запретила оборот пластиковых пакетов в Украине. С 2022 года в Украине будет запрещено использование сверхлегких пластиковых пакетов, легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм, оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограничены величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Ранее сообщалось, что депутаты пересмотрят стоимость необлагаемых посылок из-за рубежа.