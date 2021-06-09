В Днепре горела многоэтажка
В Днепре 9 июня произошел пожар в многоэтажном доме на улице Князя Ярослава Мудрого
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что пожар возник на балконе квартиры, расположенной на девятом этаже четырнадцатиэтажного жилого дома. Огонь уничтожил мусор на площади 1 м. кв.
В результате пожара никто не пострадал. К тушению огня привлекались 12 спасателей.
Напомним, недавно в пожаре в доме на Житомирщине погибли отец и сын.
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