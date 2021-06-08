Во Львове погибла 17-летняя студентка-чемпионка по пауэрлифтингу, выпавшая из окна общежития

Фото: Facebook Львовской областной федерации пауэрлифтинга

Во Львове 17-летняя студентка разбилась, выпав из окна 7 этажа общежития. Впоследствии выяснилось, что это чемпионка по пауэрлифтингу Ирина Квас

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области и на Львовскую областную федерацию пауэрлифтинга.

Сегодня, 8 июня, около шести часов утра в полицию поступило сообщение от медиков о том, что на улице Лисинецкой в Львове от травм, полученных в результате падения с высоты, погибла молодая девушка, - сообщили полицейские.

Отмечается, что правоохранители установили личность погибшей – 17-летней жительницы Яворивского района, студентки одного из львовских учебных заведений. Также предварительно установлено, что девушка выпала из окна на 7 этаже общежития, в котором проживала.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "самоубийство".

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Впоследствии в Facebook Львовская областная федерация пауэрлифтинга выразила соболезнования семье погибшей.

Львовская областная федерация пауэрлифтинга высказывает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и тренеру многократной призерки чемпионатов Украины, победительницы чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лежа Квас Ирины, которая сегодня трагически погибла. Трудно осознать то, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память! - говорится в сообщении.

17-летняя Ирина Квас неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В частности, в 2019 году 15-летняя Ирина Квас завоевала золото чемпионата Украины. Девушка присела со штангой весом 125 килограмм, выполнила жим лежа с 65-килограммовой штангой и становую тягу со 130 килограммами. В мае 2021 года сборная Региона, в составе которой была Ирина Квас, одержала ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу. Девушка завоевала 3 место в весовой категории до 63 кг с результатом 235 кг.

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