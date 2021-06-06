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06 июня 2021, 11:47 172

В Одессе произошел пожар в университетском общежитии, один студент госпитализирован

06 июня 2021, 11:47 172
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Фото ГСЧС
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В Одессе горело общежитие национального университета. Более 100 студентов эвакуировали, один - госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

6 июня в 00:52 поступило сообщение о возгорании в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского в Одессе.

... установлено, что возгорание произошло в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания общежития, - говорится в сообщении.

Администрация общежития до прибытия спасателей эвакуировала 106 человек. Во время тушения пожара с четвертого этажа спасен студент.

В результате пожара пострадал студент, который в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения” госпитализирован в медицинское учреждение.

В 01:28 пожар локализован и в 01:40 ликвидирован на площади 25 кв. м.

Причина пожара и ущерб - устанавливаются.

Как сообщалось, спасатели предупреждают о пожарной опасности - в пяти областях Украины.

Одесса госпитализация пожар студент общежитие

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