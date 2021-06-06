В Одессе произошел пожар в университетском общежитии, один студент госпитализирован
В Одессе горело общежитие национального университета. Более 100 студентов эвакуировали, один - госпитализирован с ожогами верхних дыхательных путей
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
6 июня в 00:52 поступило сообщение о возгорании в общежитии национального университета по улице Маршала Малиновского в Одессе.
... установлено, что возгорание произошло в комнате на третьем этаже пятиэтажного здания общежития, - говорится в сообщении.
Администрация общежития до прибытия спасателей эвакуировала 106 человек. Во время тушения пожара с четвертого этажа спасен студент.
В результате пожара пострадал студент, который в состоянии средней тяжести с диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения” госпитализирован в медицинское учреждение.
В 01:28 пожар локализован и в 01:40 ликвидирован на площади 25 кв. м.
Причина пожара и ущерб - устанавливаются.
Как сообщалось, спасатели предупреждают о пожарной опасности - в пяти областях Украины.