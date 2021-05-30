Минздрав разрешил купаться на пляжах Одесской области

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Об этом сообщает госучреждение "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины” , передает RegioNews.

Всего по Одесской области было исследовано 118 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 75 проб – на санитарно-химические показатели.

Пробы морской воды, которые были отобраны в определенных контрольных точках на 22 пляжах м. Одессы и Одесской области, по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям отвечала гигиеническим требованиям, - говорится в сообщении по результатам исследований.

Также с водами поверхностных водоемов 1-й категории, которые используются как источники питьевого водоснабжения населения, а именно: р. Днестр, р. Турунчук, р. Дунай оз. Ялпуг, было проведено 98 исследований на санитарно-химические показатели в т. ч на содержание остатков хлорорганических пестицидов. Все исследованные пробы воды соответствовали гигиеническим требованиям.

С водами поверхностных водоемов 2-й категории, а именно: Днестровский лиман, Кучурганский лиман, г. Сарата, было проведено 52 исследования проб воды на содержание остатков хлорорганических пестицидов. Все исследованные пробы соответствовали нормативным требованиям.

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