В Одессе открыли еще три центра вакцинации от COVID-19

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В Одессе открыли три новые центры массовой вакцинации от коронавируса, которые будут работать в воскресенье, 6 июня

Об этом сообщает Одесский областной центр общественного здоровья, передает RegioNews.

Центры вакцинации населения будут размещены:

в торговом центре "Мегадом", ул. Толбухина, 135;

в торговых центре "Fontan Sky", пер. Семафорный, 4;

в школе №15 на ул. Крымская, 80-А.

Центры будут работать с 9:00 до 17:00. Жителям города, которые подлежат вакцинации, позвонят и пригласят на прививку.

Прививки вакциной Coronavac смогут получить люди, которые предварительно зарегистрировались в листе ожидания на портале или в приложении "Дія". Приоритет будет предоставляться пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями", - добавили в ЦОС.

Напомним, 30 мая в Одессе на стадионе открылся первый центр массовой вакцинации.