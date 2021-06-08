В Киеве мужчину зажало между вагоном поезда и платформой

Фото: ГСЧС

В Киеве на железнодорожной станции "Караваевы дачи" мужчину зажало между платформой и вагоном, в результате чего он погиб

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Известно, что во второй половине дня поступила информация, что в Соломенском районе Киева на железнодорожной станции "Караваевы дачи" между платформой и вагоном заблокирован мужчина.

На место прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

С помощью гидравлического инструмента тело мужчины в возрасте около 30 лет было деблокировано и передано службе "103". Обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" уволила железнодорожников, во время смены которых были изъяты контрабандные сигареты.