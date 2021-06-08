Синоптик рассказал о погоде на украинских курортах в ближайшую неделю

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Летний отпускной сезон начался. Погода в июне самая комфортная для отдыха: солнце еще не такое активное, кислородный режим самый благоприятный. По погодным показателям отпуск в июне на курортах Украины очень подойдет тем, кто желает стабилизировать сосудистый тонус, улучшить метаболизм

По прогнозу Sinoptik.ua температура воздуха в ближайшее время на морском побережье страны не превысит отметку плюс 27 градусов, на курортах Карпат максимальная температура +24 До четверга над Европой особенная метеорологическая обстановка: атмосферные фронты заблокированы в западной части континента, поэтому ветер очень слабый, при жаре будет душновато. Охлаждать воздух ненамного смогут дожди, они будут с переменным успехом атаковать курорты Украины всю эту неделю.

Причерноморские курорты:

Температура воздуха на Причерноморье будет благоприятной для отпускного настроения - до +26. В среду и четверг пройдут дожди на всем побережье, местами с грозами. А после 10 июня осадки маловероятны. Если и будут, то местами и небольшие.

В Затоке Одесской области очень много солнца, температура воздуха +25…+26, температура морской воды на побережье 17.2 с тенденцией к повышению.

В Лазурном Херсонской области максимальная дневная температура +22…+23. Погода обещает быть не дождливой и ясной до конца недели. Температура морской воды 17.8.

В Очакове и на Кинбурнской косе Николаевской области температура воздуха +21…+24, в среду и четверг есть вероятность осадков. Температура воды у Кинбурнской косы +19

Курорты Азовского моря:

Дневная температура на курортах Азовского моря на этой неделе до +27, дождей будет больше, чем на побережье Черного моря, но осадки в этот период будут нечастыми и кратковременными. В субботу, 12 июня, может быть усиление ветра до 5-6 м/сек.

Преимущественно солнечная погода будет на этой неделе в Кирилловке Запорожской области. С 9 по 13 июня на курорте дневная температура воздуха стабильно комфортная: +23…+25, ветер слабый до умеренного, дожди с грозами вероятны 9-10 июня. Температура воды Азовского моря возле Кирилловки +21

В Геническе Херсонской области ночью до +18, днем до +27. На этой неделе периодически будет греметь, пройдут кратковременные дожди. Температура морской воды возле Геническа до +20.

Карпатские курорты

В высокогорье Карпат, на климатических курортах Яремче, Ворохта на текущей неделе ожидается переменная облачность, на выходных облачность с прояснениями, дождь. Дневная температура будет +15…+17. Ночью +7…+9.

В Закарпатье, на курортах Косино, Свалява, Поляна до 13 июня температура воздуха будет держаться в рамках +21…+24, к понедельнику, 14 июня возможно похолодание до +17. Самые пасмурные дни ожидаются в выходные.

В Трускавце на текущей неделе ночная температура воздуха до +12, дневная до +24. В выходные могут быть дожди, в воскресенье – интенсивные.

Ранее сообщалось, что в начале недели циклон снова накроет дождями Украину.