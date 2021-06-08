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08 июня 2021, 11:01 6

Во Львове откроют дополнительные центры COVID-вакцинации

08 июня 2021, 11:01 6
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Фото: из открытых источников
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Городские власти Львова планируют увеличить количество стационарных центров вакцинации от коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на мэра города Андрея Садового, передает RegioNews.

Сейчас по Львову мы имеем 10 стационарных пунктов вакцинации. Будем увеличивать их количество. Если будут поступать новые партии вакцины, то мы готовы открывать еще один центр вакцинации в ТЦ "Форум". Видим, что активность жителей растет, что не может не радовать", - рассказал Садовый.

Он добавил, что в эти выходные прививки против коронавируса сделали более 2,5 тысячи львовян.

Вакцинировали граждан, которые зарегистрировались в "Дії", а также всех желающих. Также на выходных Львов получил партию вакцины Pfizer, в городе начали проводить вакцинацию педагогов.

Напомним, ранее на Львовщине разоблачили масштабную схему продажи фейковых ПЦР-тестов на COVID-19.

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