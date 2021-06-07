В Минздраве объяснили, как получить международное свидетельство о вакцинации

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Международное свидетельство о вакцинации при необходимости могут получить граждане, которых прививали двумя дозами COVID-вакцины

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача", - рассказали в Минздраве.

В министерстве добавили, что такое свидетельство выдается только после получения последней дозы.

Свидетельство по запросу должны напечатать и оформить в соответствии с международными требованиями.

В случае получения свидетельства не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что международное свидетельство о вакцинации является действительным только если вакцина одобрена к экстренному применения ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления

Также в ведомстве отметили, что не стоит путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковиднимы сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции.