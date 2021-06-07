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07 июня 2021, 13:16 86

За выходные в 14 центрах COVID-вакцинации привили более 15 тысяч человек

07 июня 2021, 13:16 86
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Фото: из открытых источников
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В Украине в 14 центрах массовой вакцинации за выходные, 5-6 июня, привили 15 025 человек, из них 6457 в субботу и 8568 в воскресенье. Прививки проводились вакциной CoronaVac от компании Sinovac

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, на этих выходных центры вакцинации работали в 12 городах Украины. А именно, три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше всего прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов” - 2447 и в трех центрах в Одессе - 1329", - сообщили в пресс-службе.

Всего работало 79 мобильных бригад.

Ранее сообщалось, что в Украине, 5-6 июня, будут открыты центры массовой вакцинации от коронавируса в десяти городах.

коронавирус болезнь Минздрав город вакцинация

 
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