В Минздраве обещают "некоторые привилегии" для вакцинированных от COVID-19 граждан

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Для вакцинированных от COVID-19 граждан в Украине будут предоставлять привилегии, Кабинет Министров на следующей неделе рассмотрит соответствующие изменения

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, также в скором времени в Украине появятся так называемые COVID-паспорта.

Мы анонсировали их на 1 июля... В то же время те, кто получил две прививки, то есть завершил полный вакцинальный цикл, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек будет вакцинирован", - отметил Ляшко.

Он добавил, что Кабинет Министров на следующей неделе рассмотрит изменения, которые предоставят вакцинированным украинцам некоторые привилегии.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что уже летом может произойти ослабление карантина в Украине.