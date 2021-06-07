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07 июня 2021, 12:59 790

К показателям "зеленой" зоны приблизились уже 17 областей - Минздрав

07 июня 2021, 12:59 790
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Фото: из открытых источников
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По состоянию на 7 июня все области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По данным Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель занятости коек с кислородом.

В Киеве по состоянию на 6 июня уровень госпитализаций составляет 15,3 при норме 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 7,4% за предельного показателя 65%.

При этом в 17 областях два или один показатель соответствуют нормам "зеленой" зоны.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 областей Украины соответствуют "зеленой" зоне карантина.

коронавирус карантин Минздрав статистика зеленая зона

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