К показателям "зеленой" зоны приблизились уже 17 областей - Минздрав
По состоянию на 7 июня все области Украины и Киев находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
По данным Минздрава, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель занятости коек с кислородом.
В Киеве по состоянию на 6 июня уровень госпитализаций составляет 15,3 при норме 60 на 100 тыс. населения, уровень загруженности коек с кислородом - 7,4% за предельного показателя 65%.
При этом в 17 областях два или один показатель соответствуют нормам "зеленой" зоны.
Напомним, ранее сообщалось, что 13 областей Украины соответствуют "зеленой" зоне карантина.
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