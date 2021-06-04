Уже 13 областей Украины соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав

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По состоянию на 4 июня все регионы Украины находятся в "желтой" зоне карантина, из них 13 частично соответствуют показателям "зеленой"

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на данные на сайте Минздрава.

Сейчас ситуация с коронавирусом улучшилась в Житомирской области. Там зафиксировали коэффициент выявления новых случаев инфицирования на уровне 4,7%.

В Харьковской области этот коэффициент опустился до 4,2%, что также соответствует показателям "зеленой" зоны.

Столица соответствует все еще соответствующей "зеленой" зоне карантина, однако коэффициент новых случаев постепенно увеличивается и сейчас уже составляет 5%.

При этом самый низкий показатель в Винницкой области - 1,7%.

Также близки к "зеленой" зоны показатели в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой областях.

Ранее сообщалось, что Кабмин может ослабить в Украине карантинные ограничения.