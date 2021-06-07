В Украине после выходных резко упал суточный показатель COVID-19: что известно

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В Украине за 6 июня COVID-19 диагностировали у 535 человек, зафиксировано 33 летальных случая, 601 человека госпитализировали, 1 743 пациента выздоровели

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Так, среди заболевших за 3 июня - 30 детей и 61 медработник.

Также за прошедшие сутки протестировано: методом ПЦР - 10 723 человек, методом ИФА - 1 356 человек, экспресс-тестами - 5 512 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за прошедшие сутки зарегистрировали в городе Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 215 052 человека, выздоровели - 2 094 971 человек, летальных случаев - 51 215.

Напомним, за 6 июня в Украине зафиксировано 937 новых случаев заболевания COVID-19.