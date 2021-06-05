В Украину жителей оккупированных территорий для COVID-вакцинации будут пропускать без самоизоляции

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В Украину будут пропускать жителей ОРДЛО, желающих вакцинироваться от коронавируса, без обязательной самоизоляции

Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ, информирует RegioNews.

Отмечается, что списки таких граждан будут переданы на КПВВ на Донбассе. Условием пропуска является предъявление приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором. Списки граждан, приглашенных пройти вакцинацию, будут поступать и непосредственно в КПВВ.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции во время следования на контролируемую территорию, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установки мобильного приложения они подлежат обсервации. А иностранцам при пересечении линии разграничения, кроме этого, необходимо иметь и полис страхования.

Напомним, 3 июня в Украине стартовала запись на прививки против COVID-19 граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополь.