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03 июня 2021, 11:49 306

СБУ задержала агента "ДНР", который работал на правозащитную организацию, связанную с ООН

03 июня 2021, 11:49 306
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Фото: СБУ
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В Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента "МГБ ДНР", который работал в общественной правозащитной организации, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники установили, что житель Донецкой области был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР", подконтрольной российским спецслужбам.

На выполнение заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режима охраны объектов СБУ, ВСУ, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещения личного состава и военной техники в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

Агенту вражеской спецслужбы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, СБУ взялась за бывшего "заместителя министра информации ДНР”. Ему объявили подозрение в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

война СБУ разведка ДНР Донецкая область

 
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